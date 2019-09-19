اعلان البان سعودي يثير الجدل!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 01:49 صباحاً - أثار مقطع دعائي لشركة ألبان سعودي الجدل بسبب تضمنه عبارات حول قضايا اجتماعية في المجتمع السعودي، بغضب في أوساط سعوديين اعتبروه “مسيئا” للدين.

وأطلق البعض هاشتاغ لمقاطعة منتجات الشركة وطالبوا بتدخل النيابة العامة في المملكة. ليرد عليهم آخرون دافعوا عن مضمون الإعلان، وقالوا إنه يتطرق لقضايا مهمة ولم يسيء للدين.

ونشرت شركة “ندى” للألبان مقطعا دعائيا لمنتوجاتها وتضمن المقطع عبارات يستعملها متشددون دينيا في السعودية ضد تمكين المرأة من عدد من حرياتها في المجتمع السعودي.

ويتطرق الإعلان لقضايا تشغل الرأي العام السعودي مثل قيادة المرأة للسيارة، ودراسة الفتيات في الجامعات والاختلاط بين الجنسين، وعمل المرأة، وممارسة المرأة للرياضة، والذهاب إلى السينما.