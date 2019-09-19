كارول سماحة تستعد لطرح أولى بطولاتها السينمائية «بالصدفة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تجهز النجمة اللبنانية كارول سماحة، للسفر إلى لبنان خلال الأيام المقبلة لحضور العرض الخاص لفيلمها الجديد، والذي يحمل اسم “بالصدفة”، والمقرر طرحه فى دور العرض اللبنانية يوم الخميس 26 سبتمبر.

وتخوض كارول من خلال العمل أولى بطولاتها السينمائية الحقيقية، وإن كان لها تجربة سابقة وهى “بحر النجوم”، ظهرت فيه بشخصيتها الحقيقية.

ومن جهة أخرى طرحت كارول مؤخراً كليب جديدا بعنوان “بتآمن بالصدفة”، من فيلمها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، على يوتيوب، والأغنية من موسيقى وكلمات مروان خورى، وإخراج باسم كريستو، كما أحيات كارول سماحة الأسبوع الماضي حفلا غنائيا فى موطنها لبنان ضمن فعاليات مهرجان بكاسين، شاركها فى أولى فقرات الحفل المطرب ميشال فاضل.

ويشارك في بطولة فيلم “بالصدفة” كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له في مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية “بتأمن بالصدفة” المقرر طرحها كدعاية للفيلم.