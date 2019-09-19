ماجدة زكى تعود للدارما بعد عامين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقرت الفنانة والنجمة المصرية ماجدة زكى، على العودة للدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، بمسلسل 45 حلقة من إنتاج شركة “سينرجى”، حيث تبحث الشركة حاليًا عن مخرج للعمل، خاصة بعد الاستقرار على الفكرة الرئيسية التى ستقدمها ماجدة زكى خلال الموسم الشتوى.

ومن جانبه يعقد حسام شوقى مدير عام سينرجى وماجدة زكى جلسات عمل من أجل الاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل، واختيار المخرج، لاسيما أن السيناريو جاهز بنسبة 50% حتى الآن، وكتبه مؤلف يشارك فى الدراما لأول مرة يدعى محمد عبد الرحمن، وترغب الشركة فى بدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة لعرض العمل فى شهر ديسمبر القادم على أقصى تقدير.

وكانت ماجدة زكى، قد قدمت آخر أعمالها الدرامية بمسلسل “اللهم أنى صائم” عام 2017، من بطولة النجم مصطفى شعبان، من إنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته ريم مصطفى، ندى موسى، فراس سعيد، وفاء صادق، مى نور الشريف، سليمان عيد، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.