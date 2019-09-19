كم بلغ سعر إطلالة أحلام في آخر جلسة تصوير؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الإماراتية أحلام مؤخرا لجلسة تصوير على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم للموسم الجديد من برنامج The Voice.

الفنانة الإماراتية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي استعرضت خلالها رشاقتها التي أبهرت جمهورها بشكل كبير.

أحلام تألقت في الجلسة بإطلالة من مجموعة علامة ErmannoScervino لموسم ما قبل خريف 2019، وبلغ ثمن البنطلون 1280 يورو.

Advertisements

الفنانة الإماراتية علقت على الصور، بقولها: “من المؤتمر الصحفي لموسم #ذا_فويس عبر شاشة كل العرب #ام_بي_سي شو رايكم باللوك ؟؟ #احلام_الشامسي”.

عدد من المتابعين اتهموا أحلام بالخضوع لتقنية “الفوتوشوب”، وهو ما دفع الفنانة للخروج عن صمتها لنفي هذه الاتهامات، من خلال مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة الإماراتية قالت: ” أنا ضعفانة وحليانة وصاير وزني حلو قولوا ما شاءالله، كل ما نزل صورة اللي تقول فوتوشوب، يا ويلها مني.. والله مو فوتوشوب والله حلوة أنا وجميلة”.