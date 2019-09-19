إليسا تمنح نجوى كرم ونوال الزغبي لقب جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة خاصة لمروجي شائعات خلافها مع النجوم عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

إليسا، في تغريدتها: “على أمل ما بقا حدا يعمل دراما ويخترع أخبار ويبني روايات.. أنا ونوال ونجوى ما بنا شي مع بعض وكل واحدة منا هيي نجمة روتانا الأولى.. منيح أو بعيد؟”.

وكانت الفنانة اللبنانية قد أعلنت تصالحها مع الفنانة نوال الزغبي، خلال عزاء المخرج سيمون اسمر، وأكد النجمتان أنه لا يوجد خلاف بينهما وطالبتا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتخفيف عليهما.

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وكان الخلاف بين الفنانة إليسا، ونوال الزغبي، نشب بسبب التصويت حول من هي نجمة روتانا الأولى، ونشبت مشادات كلامية كثيرة بين جمهور النجمتين وبسبب ذلك ألغت إليسا متابعتها لنوال الزغبي عبر موقع “تويتر”.

يذكر عن بعض المصادر الفنية أكدت أن إليسا في طريق الإعلان عن تراجعها عن قرار الاعتزال الذي اتخذته خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد جلسة صلح مع شركة روتانا أوضحت فيها بعض الشروط التي تريد تطبيقها على عقدها.

ومن ضمن هذه الشروط حصولها على نسبة من ربح الحفلات التي تحييها بإضافة إلى إحيائها لحفلات أخرى خارج نطاق الشركة، وذكرت المصادر أنها بصدد الإعلان عن ذلك ببيان رسمي.