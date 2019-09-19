منى زكي وياسمين عبدالعزيز ترفعان شعار الصداقة قبل المنافسة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

علاقة صداقة قوية تربط بين النجمتين منى زكي وياسمين عبدالعزيز، ويبدو أن مشاعرالصداقة والمحبة بينهما قد تغلبت على شعور المنافسة الذي يكون بين أي زميلتين في العمل.

وقد اتضح ذلك بعدما نشرت إحدى الصفحات على موقع “انستجرام” استفتاء بين النجمتين، حيث نشرت صورة مركبة لهما، ووجهت سؤالا للمتابعين: “بتحبوا مين أكتر؟”.

المتابعين انقسموا بين منى وياسمين، ليفاجئوا بتعليق من النجمة منى زكي تعلن اختيارها لصديقتها ياسمين لتفوز هي بالاستفتاء.

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ومن جانبها ردت ياسمين على تعليق منى بأنها أيضا تختارها هي، فأثنى المتابعين على روح الصداقة والمحبة بينهما، وأكدوا أنهم يعشقان النجمتين.

وكانت ياسمين قد كشفت، في تصريحات سابقة، إن العلاقة بينها وبين منى بدأت بخناقة كبيرة جدا، وذلك أثناء تصوير مسرحية «كده أوكيه»، وقالت ياسمين إن كل منهما لم تكن تحب الأخرى ولا ترتاح لها.

الفنانة المصرية أشارت خلال لقائها بالإعلامية منى الشاذلي، إلى أن الفنان أحمد السقا قرر أن يتدخل للفصل بينهما، وجمعهما في غرفته، وهنا بدأ الشجار.

ياسمين قالت إنها كانت تحاول أن تضرب منى، ومنى أيضا صعدت على الكرسي لتستطيع أن تضربها، وكان السقا يقف في المنتصف، ولكن بعد انتهاء سوء الفهم، توطدت علاقتهما، وأصبحت منى من أقرب صديقاتها، بل أنها تعتبرها أختها.