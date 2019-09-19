عايدة الأيوبي: أقدم فن لا يتذوقه الجميع

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبرت الفنانة المصرية عايدة الأيوبي، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه حفلها الأخير في ساقية الصاوي، مع فرقة “نور النبي للإنشاد الديني”.
عايدة الأيوبي، قالت: “الإنشاد الديني ليس كالحفلات العادية وكل الناس لا تستذوقه، وهناك ناس تحبه جدًا وناس أخرى تعيشه، فو استطعت أن تجمعهم لمدة ربع ساعة فأنت أخذت ثواب”.
وعن تفاعل الجمهور معها خلال الغناء أكدت أنه رحمة من ربنا، لانه يعلم كيف تتعب خلال التحضير للغناء.
وأكدت أنها تستعد لتقديم أعمال جديدة خلال الحفلات، كما تقدم أغاني الإنشاد الشهيرة وبعض الأغاني الأخرى ولكنها تقدمها بشكل مختلف من خلال العزف على العود.
يذكر أن الفنانة عايدة الأيوبي كانت قد اعتزلت الفن منذ سنوات طويلة ولكنها عادت بعدها لتقدم عدد من الأغاني ذات الدينية وقامت بتأسيس فرقة للإنشاد الديني، وتشارك بها في عدد من الحفلات الفنية في دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي.
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