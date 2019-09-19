لحظات أبوية دافئة تجمع كريم فهمي بمولودته الثالثة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري كريم فهمي جمهوره بمجموعة صور رصدت لحظات أبوية دافئة جمعته بأصغر بناته، مولودته الثالثة “جميلة”.

كريم ظهر في الصور، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، وهو يحمل مولودته بحنان شديد، ويقوم بتقبيلها واحتضانها، لكنه حرص على إخفاء ملامح وجهها.

الفنان المصري أرفق الصور بتعليق قال فيه: “اسمها جميلة وهي فعلا جميلة.. قولوا ما شاء الله”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهوره.

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وكان الفنان المصري كريم فهمي قد رزق بابنته الثالثة من زوجته دانيا البناوي في شهر أغسطس الماضي، وأعلن كريم هذا الخبر السعيد، عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، وكتب معلقا: «الحمد لله ربنا رزقنا بجميلة فهمي، كانوا يومين صعبين قلق وحضانة وتعب أعصاب».

وتابع: «من اصعب الايام اللي عدت علينا بس الحمد لله مع الدعاء عدت علي خير، يا رب احفظ لي بناتي كاميليا و نعومي و چميله ، آمين».

وقد نشرت زوجة كريم صورة لها من داخل المستشفى، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي تحمل مولودتها “جميلة”، لكنها حرصت على إخفاء معالم وجهها، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “جميلة كريم فهمي..الحمد لله”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من متابعيها.