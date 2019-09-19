تعرف على طقوس محمد هنيدي قبل صعوده مسرح «3 أيام في الساحل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مها أبو عوف، عن الاجواء في كواليس مسرحية “3 أيام في الساحل”، التي يقوم ببطولتها الفنان المصري محمد هنيدي، وتعرض على مسرح “كايرو شو”.

مها أبو عوف، قالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “محمد هنيدي، بني آدم بديع واخد باله من الفرقة كلها، وكواليسه فظيعة وخلال المسرحية يفاجئنا بأشياء نموت عليها من الضحك”.

وأضافت: “محمد هنيدي له طقوس معينة قبل العرض، وهي أن يقوم بتجميع كلا الفرقة وغيرهم ويقرأوا الفاتحة معًا”.

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وكشفت عن تفاصيل دورها في المسرحية قائلة: “أؤدي دور مايسة زوجة بيومي ولديها ابن الاب عمل تركيبة وشربها لابنه ورجع سنين عمره من 30 سنة إلى 5 سنين”.

مسرحية “3 أيام فى الساحل” بطولة محمد هنيدي، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت، مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى، وسامية الطرابلسى، وتأليف حاتم حسين، وإخراج مجدى الهوارى.

يذكر أن مسرحية “٣ أيام في الساحل”، حققت نسبة نجاح كبيرة خلال عرضها وتم عرضها في السعودية خلال فعاليات موسم جدة.