سيلين ديون تقع في حب جديد "صادم"

اعترفت المغنية الكندية سيلين ديون بوقوعها في الحب من جديد بعد وفاة زوجها رينيه أنجيليل في يناير/كانون الثاني 2016.

وقالت ديون (51 عاماً) في مقابلة مع صحيفة "إي تي" الأمريكية إنَّها "في حالة حب" وذلك رداً على سؤال "هل سيلين ديون مستعدة للعثور على الحب مرة أخرى؟".

وأشارت إلى وقوعها في الحب بعد 3 سنوات من وفاة زوجها رينيه أنجيليل مع قيامها بتربية أبنائها الـ3 خلال السنوات الماضية.

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وذكرت مجلة "بابليك" الفرنسية المتخصصة بأخبار المشاهير أنَّ ديون كانت تظهر طوال السنوات الماضية بصحبة عائلتها وأبنائها وأصدقائها المخلصين، موضحة أنَّ النجمة الكندية اعترفت خلال المقابلة بحبها لشاب، لكنها شعرت بخيبة أمل لأنَّه لا يبادلها المشاعر.

ورغم تأكيدها أنَّها لا تريد قضاء بقية حياتها وحيدة، قالت ديون: "أنا على يقين بعدم وجود حب كالذي منحه لي رينيه".

وتابعت: "لقد كنت دائماً المرأة الأكثر حظاً في العالم لأن قدري كان مع أفضل رجل في العالم والد أطفالي".

واستطردت: "كل يوم لا زلت أرآه لأن أطفالي الـ3 يشبهونه كثيراً ويفعلون الكثير من الأشياء مثله، وهذا مدهش، كان رجلاً استثنائياً جداً".



