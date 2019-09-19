شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تغنى للإسكندرانية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة أنغام، اليوم الخميس، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية فى تمام السابعة مساء، وينتهى فى الثامنة والنصف، وجاءت أسعار التذاكر مقسمة إلى خمس فئات هى (300- 600- 900- 1200- 1500) جنيه،كما تستعد أنغام، لإحياء حفل آخر، الجمعة 27 سبتمبر الحالى، بالتجمع الخامس

وطرحت أنغام مؤخرا ألبومها "حالة خاصة جدًا" ، ويضم الألبوم 14 أغنية هي: حالة خاصة جدًا، هتقول لربنا ايه، بقول نسياك ، على حسك فى أيامى، يا ريتك فاهمنى، بتوصفنى بتكسفنى، نزوة، ولا دبلت، هبدأ من الآخر، هدنة، ليلى، مطمنة، أساميك الكتيرة، حبايبنا.

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