أنغام تغنى للإسكندرانية اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة أنغام، اليوم الخميس، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية فى تمام السابعة مساء، وينتهى فى الثامنة والنصف، وجاءت أسعار التذاكر مقسمة إلى خمس فئات هى (300- 600- 900- 1200- 1500) جنيه،كما تستعد أنغام، لإحياء حفل آخر، الجمعة 27 سبتمبر الحالى، بالتجمع الخامس
وطرحت أنغام مؤخرا ألبومها "حالة خاصة جدًا" ، ويضم الألبوم 14 أغنية هي: حالة خاصة جدًا، هتقول لربنا ايه، بقول نسياك ، على حسك فى أيامى، يا ريتك فاهمنى، بتوصفنى بتكسفنى، نزوة، ولا دبلت، هبدأ من الآخر، هدنة، ليلى، مطمنة، أساميك الكتيرة، حبايبنا.
كانت المطربة أنغام قد أعلنت تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يتفانى فى حب مصر وخدمة الوطن، مشيرة إلى أن إرادة المصريين أقوى من كافة الاعداء التى يعملون ليل نهار على نشر الفتن والأكاذيب والشائعات من أجل النيل من مصر وشعبها.
وتابعت "أنغام":"طول عمرنا والمصريين مؤمنين أن مصر أم الدنيا وهتفضل أم الدنيا ..وهتفضل أم الدنيا أكتر معاك يا ريس وبجشنا وإردتنا ..احنا معاك يا ريس".
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