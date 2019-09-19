شكرا لقرائتكم خبر عن "مين اللى قالك" أغنية جديدة "سينجل" لـ نجوى كرم خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح أغنية "بعشق تفاصيلك" سجلت النجمة اللبنانية نجوى كرم أغنية "سينجل" جديدة بعنوان "مين اللي قالك"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.

وقال مؤلف الأغنية اللبنانى أحمد ماضي، لـ"الخليج 365" إن الأغنية تقدمها باللهجة اللبنانية، وتتضمن كلمات حماسية يغلب عليها طابع التحدي، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة، وأتمنى أن ينال الكليب إعجاب الجمهور وقت طرحه.

وأحيت نجوى كرم، حفلاً غنائيًا مؤخرًا ضمن مهرجانات الفحيص، في الأردن، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الكثيرة التي أحياها هذا الصيف، والتي توزّعت ما بين قبرص، ودبي، والسعودية، ولبنان، والأردن، ومن أشهر الأغنيات التي قدمتها نجوي كرم " شوه الحلا" و"عطشانة" و"تعا خبيك" و"خليني شوفك" و"مافي نوم"، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالي"، و"نسينى الدنيا" وغيرهم .

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يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.