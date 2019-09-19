شكرا لقرائتكم خبر عن ناصيف زيتون يحيى حفلاً غنائيًا بالأردن 27 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب السورى ناصيف زيتون لإحياء حفل غنائى ضخم 27 سبتمبر الجارى بأحد فنادق العاصمة الأردنية عمان، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة، التى اشتهر بها فى الخليج منها أغنية "تكة" وأغنية "كرمال الله".

وأحيا ناصيف حفلاً غنائيًا الأحد الماضي في سوريا بأرض مدينة المعارض القديمة ساحة الأمويين بسوريا، ضمن موسم الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية.

وتألق​ ناصيف زيتون مؤخرًا من خلال حفلين غنائيين خلال الفترة الماضية، في إطار فعاليات الدورة 55 من مهرجان قرطاج الدولي، ونظرًا لجماهيريته الكبيرة قررت إدارة المهرجان إقامة حفلين ضمن الفعاليات.

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كان ناصيف زيتون طرح أغنية جديدة اسمها "تكة"، وهى من كلمات ضياء عشا وألحان عمر الخير وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس.

المطرب ناصيف زيتون شارك فى برنامج المواهب استار أكاديمى 7 فى نهاية العام 2009 وقدم المواويل والأغانى الجبلية لوديع الصافى، فعلى مدى إطلالاته فى سهرات البرنامج تنقل بين نوعيات مختلفة من الأغانى الإيقاعية ونال حضوره وصوته إعجاب الفنان اللبنانى وديع الصافى، وكذلك حصل على دعم سلطان الطرب جورج وسوف.

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك".