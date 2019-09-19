شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات من أحمد إبراهيم لإعادة زوجته الأولى.. وياسمين ترفض أنغام ضرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول الموزع أحمد إبراهيم، أن يعيد زوجته وأم أولاده "ياسمين" التى انفصلت عنه بعد زواجه من الفنانة أنغام، إلا أن محاولاته تنتهى بالفشل بسبب رفض الزوجة الأولى أن تكون أنغام ضرة لها، رغم موافقة الأخيرة على كونها زوجة ثانية للموزع الشاب قبل انفصاله عن الأولى.

إبراهيم أعاد زوجته الأولى "ياسمين" إلى عصمته أوائل مايو الماضى دون علمها أو موافقتها، وبمجرد علمها رفضت رفضًا باتًا الاستمرار على ذمته، إلا أن الموزع الشاب يؤكد من وقت لآخر أن علاقته جيده بأم أولاده وستبقى كذلك.

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وشددت الدكتورة نائلة العريان (والدة ياسمين) فى تصريحات لـ"الخليج 365" على أنها توافق ابنتها رفضها أن تكون أنغام ضرة لها، مؤكدة أن العلاقة بين ابنتها وطليقها الموزع أحمد إبراهيم يسودها الود والاحترام، ودائما يحرص إبراهيم على زيارة أولاده دون منعه .