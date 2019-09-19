شكرا لقرائتكم خبر عن بـ تريلر مدته 10 دقائق.. كل ما تريد معرفته عن فيلم Downton Abbey والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الدراما الجديد Downton Abbey تريلر مدته 10 دقائق للفيلم المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم 20 سبتمبر الجارى، في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويدور التريلر حول كل المعلومات التي يريد المشاهد معرفتها عن الفيلم، حيث يقوم اثنان من الشخصيات الرئيسية التحدث عن الفيلم وهم جيم كارتر وفيليز لوجان.
الفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور في عشرينيات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، المالك الثرى لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان في ذلك الفندق.
فيلم "Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ تريلر مدته 10 دقائق.. كل ما تريد معرفته عن فيلم Downton Abbey لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.