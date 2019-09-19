شكرا لقرائتكم خبر عن بـ تريلر مدته 10 دقائق.. كل ما تريد معرفته عن فيلم Downton Abbey والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الدراما الجديد Downton Abbey تريلر مدته 10 دقائق للفيلم المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم 20 سبتمبر الجارى، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدور التريلر حول كل المعلومات التي يريد المشاهد معرفتها عن الفيلم، حيث يقوم اثنان من الشخصيات الرئيسية التحدث عن الفيلم وهم جيم كارتر وفيليز لوجان.

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الفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور في عشرينيات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، المالك الثرى لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان في ذلك الفندق.

فيلم "Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم.