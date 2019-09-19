تامر حسني بصحبة زوجته وكارول سماحة بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

بوسي

نشرت المطربة بوسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من إحدى الدول الأجنبية.

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان وردي أنيق.

دنيا بطمة

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نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بمكياج ناعم.

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، وعلقت عليها: "من مهرجان الجونة".

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورة جديدة لها من زيارتها الحالية لمنطقة شلالات الزرقا بلبنان.

ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية دون مكياج.

كارلا حداد

نشرت الفنانة اللبنانية كارلا حداد صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أبيض طويل.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.