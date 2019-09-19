قبل حضوره افتتاح "الجونة السينمائي".. وزيرة الهجرة تستقبل مينا مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقبلت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة، النجم العالمي من أصل مصري مينا مسعود، وذلك قبل ساعات من سفره لحضور الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، باعتباره ضيف شرف هذه الدورة.

ووصل النجم المصرى الكندى العالمى مينا مسعود بطل فيلم ديزنى"Aladdin" إلى القاهرة مساء أمس الثلاثاء، وقام اليوم بجولة سياحية زار خلالها عددًا من الأماكن الأثرية فى مصر بصحبة عائلته.

يذكر أن مهرجان الجونة سيقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الجاري.