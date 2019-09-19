بالفيديو.. سيلين ديون تطرح أولى ثلاث أغاني ألبومها الجديد "COURAGE"

طرحت الفنانة العالمية سيلين ديون أولى ثلاث أغاني ألبومها الجديد "COURAGE"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وكشفت سيلين أيضًا عن موعد طرح ألبومها "COURAGE"، والمقرر طرحه يوم الجمعة الموافق 15 من شهر نوفمبر المقبل. وأغاني الألبوم التي طرحت هم:- "Lying Down". Advertisements "Imperfections". "Courage".

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