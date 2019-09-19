بالفيديو.. سعد لمجرد يطرح أحدث كليباته "يخليك للي"

طرح النجم سعد لمجرد أحدث كليبته بعنوان "يخليك للي"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وأغنية "يخليك للي"، من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج بلاك موشن. وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج بلاك موشن. Advertisements يذكر أن النجم سعد لمجرد طرح سابقًا كليب بعنوان "نجيبك نجيبك"، وهو من كلمات محمود برحيل، وألحان محمد نوبال، وتوزيع دي جي فان، وإخراج حكيم غراب، كما كسر الكليب حاجز الـ 18 مليون منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. "نجيبك نجيبك"، وهو من كلمات محمود برحيل، وألحان محمد نوبال، وتوزيع دي جي فان، وإخراج حكيم غراب، كما كسر الكليب حاجز الـ 18 مليون منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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