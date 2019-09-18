أغنية تامر حسني تصل إلى كوريا!

متابعة بتجــــــــــرد: تواصل أغنية “ناسيني ليه” للنجم المصري تامر حسني مشوار نجاحها رغم مرور أكثر من عام على طرحها ضمن ألبوم “عيش بشوقك” الذي حقق أعلى مبيعات الموسيقى العربية خلال موسم صيف 2018.

وقد وصلت أصداء الأغنية إلى كوريا، حيث نشر شابان كوريان فيديو “كوفر” للأغنية، يظهران فيه وهما يؤديان الأغنية بكلماتها العربية على طريقتهما رغم أنهما لا يفقهان العربية.

وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تصل فيها أصداء أغاني تامر حسني إلى الغرب، حيث يتمتّع نجم الجيل بقاعدة جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء بلدان الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “ناسيني ليه” هي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرج اللبناني العبقري سعيد الماروق وحقق ما يقارب 70 مليون مشاهدة منذ طرحه.

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لمشاهدة فيديو كليب “ناسيني ليه”: