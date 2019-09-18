منى شداد تتوعّد: طفح الكيل من التمادي علي بقلة الأدب.. فمن قصدت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توعّدت الفنانة الكويتية منى شداد، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللجوء للقضاء وتحديدًا مباحث الجرائم الإلكترونية في بلدها، كما وصفتهم بأنهم عديمي الأخلاق والمبادئ.

وأكّدت منى شداد، أنه قد طفح بها الكيل بسبب التمادي في الهجوم عليها وشتمها، مؤكدةً أنها ستقوم بتحويل كل الرسائل التي ضمّت محتوى غير لائق من جانب بعض الأشخاص إلى المباحث الإلكترونية.

وشاركت منى شداد، متابعيها ببيان لها نشرته عبر "إنستغرام"، تحدّثت فيه عن تفاصيل ما حدث وما توعّدت به فقالت: "راح ابتدي أحول كل المسجات غير المحترمة والكلمات غير اللائقة للجرائم الإلكترونية للتحقيق".

وأضافت: "لأنه صراحة طفح الكيل من التمادي علي بقلة الأدب من أشخاص للأسف ليس لديهم أخلاق ولا مبادئ".

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واستطردت: "وعيب الكلام اللي ماله معنى، ارتقوا بكلام وهذي الرسالة لبعض الأكونتات المزيفة، وهالمرة ما راح أسكت".

وأكملت منى شداد: "مو معناة إني طيبة أسكت ما راح أسكت، وكل الأكاونتات يسيئون لي ويتكلمون في أمور لا تعنيهم راح يحاسبون كافي".

وحرصت منى شداد، على إغلاق خاصية التعليقات في بيانها المنشور عبر "إنستغرام"، لعدم تلقيها أية انتقادات أو هجوم من أشخاص آخرين.