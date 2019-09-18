أحمد إبراهيم يُحاول وياسمين ترفض أنغام ضرّةً لها.. إليكِ آخر التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فشلت محاولات الموزّع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، في إعادة زوجته الأولى وأم أولاده ياسمين عيسى التي انفصلت عنه بعد زواجه من الفنانة أنغام.

وعلم "فوشيا" من مصدر مقرّب من إبراهيم، أن ياسمين عيسى ترفض أن تكون أنغام ضرّةً لها، رغم موافقة الأخيرة على كونها زوجة ثانية للموزع الشاب قبل انفصاله عن الأولى.

وكان أحمد إبراهيم قد أعاد زوجته الأولى "ياسمين" إلى عصمته أوائل مايو الماضي دون علمها أو موافقتها، وبمجرد علمها رفضت الاستمرار على ذمته، إلا أن الموزع الشاب يؤكّد من وقت لآخر أن علاقته جيدة بأم أولاده وستبقى كذلك.

وأوضحت الدكتورة نائلة العريان والدة ياسمين في تصريح لـ"فوشيا" أنها توافق ابنتها في رفضها أن تكون أنغام ضرّة لها، مؤكدةً أن العلاقة بين ابنتها والموزع أحمد إبراهيم يسودها الود والاحترام.

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وكانت أسرة ياسمين عيسى، الزّوجة السّابقة للموزّع الموسيقيّ، أحمد إبراهيم، قد أكدت أنّها فوجئت بإعادته ابنتهم إلى ذمّته مرّة أخرى، بتاريخ 2 مايو الماضي.

وأكّدت إحدى أفراد عائلة ياسمين، في تصريحات لـ"فوشيا"، أنّهم علموا عن طريق الصّدفة من المحكمة، خاصّة أنّ أحمد إبراهيم أعاد ابنتهم من خلال جواب لم تعثر عليه، حيث أرسله إلى شقتهما القديمة غير المتواجدة فيها وهذا مقصود، بحيث لا تعلم، وتسير الإجراءات في صالحه.

ومن المعروف أنّ سبب طلاق أحمد إبراهيم، بعد إلحاح من زوجته عقب زواجه من النّجمة أنغام، حيث كان قد طلقها طلاقًا رجعيًا في 28 مارس الماضي.