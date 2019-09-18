شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يستعد لجولة غنائية فى الإمارات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان أحمد سعد للسفر إلى الإمارات الأربعاء 25 سبتمبر الجارى لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية بدبى وأبو ظبى فى الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر، ومن المقرر أن يشدو خلال هذه الحفلات بمجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة.

Advertisements

يشار إلى أن أحمد طرح مؤخرًا أغنية "يا مدلع" التى دخلت قائمة الأكثر رواجًا على "يوتيوب"، إذ حققت الأغنية حوالى 2 مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها، كما احتلت مرتبة متقدمة فى قائمة "التريند"، والأغنية من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدى، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس.

يذكر أن الكليب تم تصويره فى مدينة سالزبورج بالنمسا، واستغرق التصوير يومين، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا .