شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. توم هاردى يعود من الموت فى آخر حلقات Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن مفاجأة كبير لعشاق المسلسل الشهير Peaky Blinders، وهى عودة الممثل العالمى توم هاردى صاحب شخصية ألفى سولومونز فى الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس الذى يعرض حاليًا.

وأبرزت التقارير التى تناقلتها وسائل الإعلام، أن الإشارة التى أوضحها "تومى شيلبي" فى إمكانية الحصول على المساعدة من صديق قديم للحرب ضد أوزوالد موسلي، فتحت الباب لاحتمالية عودة "سولومونز" للأحداث مرة آخري بعد ان تلقى رصاصة فى أخر حلقات الموسم الماضى من تومى على الشاطئ.

كما أبرزت التقارير أن شخصية "سولومزنز" فى الأحداث هى أفضل اقتراح لمساعدة عصابة برمنجهام ضد "موسلى" كونه أحد أكثر المنظمين كفاءة فى الجنوب لسيطرته الكاملة على اليهود فى تلك الفترة.

وكانت ”الخليج 365” قد أبرزت فى العديد من التقارير السابقة عن احتمالية عودة هاردى مرة أخرى للمسلسل بعد أن صرح فى العديد من البرامج التليفزيونية عن تعلقه الشديد بالمسلسل ورغبته فى العودة مرة أخرى بعد مطالبته من "ستيفين نايت" العودة للأحداث وهو ما يقترب حدوثه فى الحلقة المقبلة التى ستعرض يوم الأحد المقبل فى التاسعة مساءً عبر شبكة إذاعة BBC الإنجليزية.

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ويسرد الموسم الخامس من المسلسل الشهير حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضًا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد أن تولى تومى شيلبي منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.

وفي سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد ان شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".