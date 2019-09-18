شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض الموسم الخامس لـThe Flash بعد تغيير موعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات cw الأمريكية، تعديل عرض الموسم الخامس والجديد من مسلسل الأكشن والإثارة The Flash من يوم 10 أكتوبر إلى 8 أكتوبر المقبل.

المسلسل ينتمى لفئة الأكشن والخيال العلمى، وعرض لأول مرة على قناة "سى دابليو" فى 6 أكتوبر عام 2014 وهو من تأليف وابتكار الثلاثى جريج بيرلانتى وأندرو كريسبيرج وجيف جونز، ويشارك فى بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم، جرانت جستن، كانديس باتون، دانييل باناباكر، ريك كوزنت، كارلوس فالديز، توم كافاناج، جيسى مارتن.

قصة المسلسل تدور فى إطار من الأكشن والإثارة حول شخصية بارى آلين، وهو شخص لديه سرعة خارقة، والقصة مشتقة من مسلسل السهم، وتقع أحداثهما فى نفس العالم، وفلاش يتبع محقق الجرائم بارى آلين الذى يكتسب سرعة خارقة يستخدمها لمحاربة المجرمين، بما فى ذلك الآخرون الذين اكتسبوا أيضًا قدرات خارقة.

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