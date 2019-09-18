شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. السينما المصرية تحصد 6.2 مليون جنيه هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل المنافسات السينمائية لموسم عيد الأضحى للأسبوع السادس، وذلك بعد طرح 4 أفلام من أول أيام العيد إضافة إلى فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى استقبلته دور العرض قبل حلول العيد بأسبوعين وفى الأسبوع السادس استطاعت الأفلام المعروضة حصد ايرادات بلغت 6 مليوناً و 215 ألف جنيه لتريد من الحصيلة الاجمالية للموسم كاملاً 235 مليون جنيه الأعلى فى تاريخ السينما.

"الفيل الأزرق 2"

حقق هذا الأسبوع 2 مليون و15 ألف جنيه لتكون المحصلة الإجمالية 99 مليون جنيه فى 8 أسابيع عرض، وهو بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وإياد نصار وشيرين رضا وتارا عماد ومروان يونس وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم خالد الصاوى، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

حصد هذا الأسبوع 2 مليون و 950 ألف جنيه، لتصل إجمالى إيراداته 92 مليوناً و 850 ألف جنيه ألف جنيه فى 6 أسابيع عرض، وهو بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف وتأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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"خيال مآتة"

حقق هذا الأسبوع مليون جنيه لتكون إجمالى إيراداته 35 مليوناً و430 ألف جنيه فى 6 أسابيع عرض، والفيلم بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.

جاءت إيراداته هذا الأسبوع 180 ألف جنيه لتكون المحصلة الإجمالية 5 ملايين و930 ألف جنيه فى 6 أسابيع عرض، وهو إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم فى مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن.

"أنت حبيبى وبس"

حصد هذا الأسبوع 87 ألف جنيه ليصل إجمالى ما حققه 2 مليون و 895 ألف جنيه فى 6 أسابيع عرض، وهو بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر وصافيناز ونرمين ماهر ومحمد محمود وأحمد حلاوة، وهو من إخراج أحمد البدرى.