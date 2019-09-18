شكرا لقرائتكم خبر عن "عشمنى".. أحدث أغانى خالد سليم بتوقيع مدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن مدين مع المطرب خالد سليم فى أغنية جديدة تحمل اسم "عشمنى" وهى من كلمات هشام صادق وتوزيع أحمد عادل، ويراهن عليها خلال الفترة المقبلة حيث تقدمه بشكل مختلف وجديد عليه تماما كما أكد مدين فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وهذه لم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها مدين مع خالد سليم حيث تعاونا من قبل فى عدة أغانى من ضمنها أغنية "حبيت حياتى" و"أحلى وردة" وغيرها .

وكانت آخر أعمال الملحن مدين أغنية "جمالو" التى طرحتها المطربة ديانا حداد من كلمات ملاك عادل وتوزيع أحمد عبد السلام، حاملة فيها أسلوبًا غنائيًا مميزًا فيها الكثير من كلمات العشق والغزل وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن .

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يذكر أن الفنان خالد سليم يواصل حاليا تصوير أحدث مسلسله "بلا دليل"، من إنتاج شركة سينرجى، ويشاركه البطولة الفنانة التونسية درة، من تأليف إنجى علاء، وإخراج منال الصيفى، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين.