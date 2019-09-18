بعد رحيل والدها.. رامي جمال يوجه رسالة لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه المطرب رامي جمال رسالة لزوجته ناريمان، بعد وفاة والدها اللواء سيد عبدالجواد، السبت الماضي.

ونشر جمال صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام،"، وعلق: " ناريمان حبيبتي ومراتي وأجدع وأطيب قلب في الدنيا أنا عاوز أقولك أن اه عمو كان ضهرك وسندك، بس هو ربنا كاتب ليه يقابله وهو واقف بين أيديه بيحج".

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وتابع جمال: " وصبرك ورضاكي بالابتلاء إيمان وفي ميزان حسناتك اسمحيلي أقولك إني السند والضهر اسمحيلي أقولك إني محتاجك قوية علشان إنتي كمان سند وضهر اتطمني وأعملي لعمو اللي يخليه فخور بيكي وبتربيته لحد ما نقابله في الجنه بأمر الله".

واختتم رامي حديثه: " اجمدي يا بطله هي دي الدنيا صعبة بس بالقرب من ربنا وبالرضا صعبها بيهون".

وتزوج الفنان رامي جمال من زوجته ناريمان 2014، بحضور العائلتين وأصدقائهما المقربين.