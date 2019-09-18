"مات في ذكرى الثورة وتزوج قريبة الرئيس التركي" .. أبرز المعلومات عن الفنان محمد كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

"الراجل هيموت من الانبساط".. هذه الجملة التي قالها الفنان الجميل محمد كامل في فيلم "ثورة المدينة" تعتبر منهجه في الحياة، الذي عاش به ومات عليه، الانبساط دون النظر لأي شيء، يدخل الفيلم دون النظر لحجم الدور، لديه قدرة غير عادية على سرقة الكاميرا من الجميع، حتى لو دخل المشهد ليقول جملة واحدة "العشا جاهز يا ستو هانم"، أو حين يسخر من عواطف بنت عامر بيه ( جسدتها الفنانة منى) في الفيلم الشهير "آمال" قائلا جملتها الشهيرة "كبغيت".

كان قادرًا على انتزاع ضحكاتك متى ظهر على الشاشة، قادرا على الظفر بمحبتك بثوان معدودة يظهرها فيها على الشاشة، إنه الفنان محمد كامل، أشهر خادم وسفرجي عرفته السينما المصرية، والذي تحل اليوم ذكرى ميلاده.

وفي ذكرى ميلاده نرصد لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

-ولد محمد كامل في 18 سبتمبر 1916، في النوبة.

- نال شهرته في السينما من خلال أدوار "البواب والخادم، والسفرجي" خفيف الظل، الذي يمتاز بالطيبة ويساعد البطلة في حربها ضد الشر، كما في أفلام "آمال، ثورة المدينة".

- عمل محمد كامل في بدايته في مسرح الريحاني ومسرح رمسيس، واستطاع في هذه الفترة أن يثبت نفسه في كافة الأعمال التي تم تقديمها.

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- قدم محمد كامل خلال مسيرته الفنية حوالي 90 عملا بين السينما والتلفزيون والمسرح، بدأها في السينما بفيلم "سلامة فى خير" مع الفنان الكبير نجيب الريحاني في سنة 1937 وأنهاها في التليفزيون بمسلسل "الحواجز الزجاجية" في 1974.

- شارك في عدد من الأفلام الهامة منها أفلام "فاطمة، غرام وانتقام، الزوجة السابعة، بيومي أفندي".

- بدأ الفنان محمد كامل حياته الفنية كمنولوجست، وهو طالباً في المدرسة، وقدم مونولوجه الشهير "رنجي رنجي" وهو من ألحان سيد درويش"، وقد أعاد كامل تقديم المونولوج في أكثر من فيلم شارك به.

وفقا للمؤرخ السينمائي حسن إمام عمر في تحقيق صحفي عن "الخدم" في السينما المصرية نُشر في مجلة "أهل الفن"، الأسبوعية،" كان محمد كامل يمتلك ركناً لبيع وتصليح النظارات الطبية والشمسية، وكان هذا مصدر دخله الأساسي في وقت توقفه عن العمل في السينما.

- ووفقا للمجلة، تزوج الفنان محمد كامل من قريبة ابنة أخت رئيس تركيا الأسبق، محمود جلال بايار، والذي حكم منذ عام 1950 م ، وحتى عام 1960 م، وهو ثاني رئيس جمهورية لتركيا بعد مصطفى كمال أتاتورك.

- ورحل محمد كامل، في ذكرى ثورة 23 يوليو، في عام 1983.