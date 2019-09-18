بالصور| بروفات مكثفة لأسرة مسرحية "اللي عليهم العين" قبل انطلاقها 26 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

بدأت أسرة مسرحية "اللي عليهم العين"، أحدث إنتاجات مسرح كايرو شو بروفات مكثفة استعدادا لانطلاقها يوم الخميس بعد القادم الموافق 26 سبتمبر الجاري بقيادة مخرج العمل محسن رزق.

ومن المقرر أن تعرض المسرحية " ماتينيه " علي خشبة مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس، الذي سيشهد تقديم عرضين مختلفين على نفس المسرح لأول مرة حيث ستستمر عروض الملك لير للنجم الكبير يحيى الفخراني في "السواريه".

"اللي عليهم العين" كوميديا استعراضية غنائية تخاطب فئة الشباب وبطولة فرقة بهججة الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا بأغانيها ذات الطابع المختلف والمميز ، وذلك بجانب النجوم خالد سرحان وليلي عز العرب ومنة عرفة .

مسرحية اللي عليهم العين اخراج محسن رزق وتأليف واشعار حاتم حسين وألحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقي و ديكور كريم مهدي .

وتدور أحداثها في قالب كوميدي اجتماعي حول رجل أعمال محب للسلطة والمال تتوفي زوجته ليكتشف انه لا يعلم شيئ عن تفاصيل حياة بناته الأربعة، في نفس الوقت الذي يتم ترشيحه لمنصب رفيع المستوي، ويجد نفسه في صراع بين معركة الحصول علي المنصب والتركيز مع بناته.