عمرو يوسف ينشر صورة أثناء ممارسة التمارين.. وكندة علوش تغازله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان عمرو يوسف صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، أثناء قيامه ببعض التمارين الرياضية، وعلق: " استعدادات قوية جدًا، لإيه معرفش بس عادي بستعد، نهاركم بيضحك".

وحرصت الفنانة كندة علوش زوجة الفنان عمرو يوسف أن تعلق على صورته قائلة: " روحي".

يذكر أن عمرو وكندة عادا مؤخرًا من أندونسيا بعض قضاء إجازتهما الصيفية.

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