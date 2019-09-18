محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تُجرى تجهيزات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، على قدم وساق، إذ تنطلق فعاليات المهرجان غدًا الخميس 19 سبتمبر. وأسندت إدارة المهرجان مهمة تقديم حفلي الافتتاح والختام "أونلاين" إلى الممثل الشاب باسل الزارو، وسيقدم الزارو الحفلين في بث مباشر على الصفحة الرسمية للمهرجان بموقع "فيسبوك". جدير بالذكر أن أخر عمل درامي لباسل الزارو، كان مسلسل "حرملك"، الذي عُرض ‏خلال شهر رمضان الماضي، بمشاركة مجموعة من نجوم الوطن العربي، منهم: درة وجمال سليمان وأحمد فهمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسل الزارو يقدم افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي "أونلاين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.