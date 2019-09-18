بعد تعرضها للتنمر بسبب التجاعيد.. كارول سماحة: " الموضوع أخذ أكبر من حجمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الشكر لأصحابها وكل من ساندها، بعد أن تعرضت حملة تنمر بسبب التجاعيد، بعد أن نشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

وكتبت سماحة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام" قائلة: " بتشكر كل الأصحاب الأصدقاء و الإعلاميين على تعليقاتكن ومحبتكن".

وتابعت كارول: " الموضوع أخد أكتر من حجمه، وبصراحة مش حرزان أبدا ولا بيستاهل هالضجة ولا حتى زعجني أي شخص منا بدو يتواجد على السوشيال ميديا لأزم يتوقع أي شي، خلينا بالأهم بحبكن".

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كارول سماحة لمثل هذا الأمر، حيث سألها أحد متابعيها عن عمرها لترد ساخرة بقولها: "أجمل عمر للمرأة هو سن الستين”.

كانت كارول سماحة نشرت صورة لها رفقة مدير أعمالها ماريو أسطا، وظهرت دون مكياج وهذا ما كشف عن وجود بعض التجاعيد في وجهها.