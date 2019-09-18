حفيدة عادل إمام تحقق حلمها بمقابلة مينا مسعود.. وهذه حكايتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر المخرج الكبير رامي إمام، صورة لابنة شقيقته سارة مع الممثل العالمي مينا مسعود.

وكتب رامي إمام: "عندما يكون لديك حلم ... تتمنى دائمًا أن يتحقق في يوم من الأيام، واليوم حققت ابنة أختي هالة مُقبل البالغة من العمر 11 عاما، أحد أحلامها التي كانت تعمل عليها منذ ما يقرب من 4 أشهر".

وأضاف رامي إمام: "وعدها والدها أحمد مقبل بأنها إذا فقدت بعض الوزن، فيمكنها مقابلة نجم هوليوود المصري مينا مسعود، في مصر قبل مهرجان الجونة السينمائي، هالة عملت بجد على حلمها وفقدت الكثير من وزنها وأخيراً قابلت مينا مسعود اليوم".

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وتابع رامي إمام: "هالة، أنا فخور جدًا بك يا حبيبتي، أنت مثال صافٍ على الإرادة والصبر والشغف، أحمد مقبل، أنت أب عظيم، مينا مسعود شكرا لكونك رمزا وملهم لأجيالنا، ربنا يحفظك".

ووصل النجم المصرى الكندى العالمى مينا مسعود بطل فيلم ديزنى"Aladdin" إلى القاهرة اليوم الأربعاء، ليقوم بجولة سياحية يزور فيها عددا من الأماكن الأثرية فى مصر بصحبة عائلته، على أن يتجه إلى الجونة غدًا – الخميس – لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، باعتباره ضيف شرف هذه الدورة.