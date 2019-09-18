بشرى تكشف عن استعدادتها لمهرجان الجونة السينمائي.. (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة بشرى مدير العمليات بمهرجان الجونة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، أثناء تواجدها في مدينة الجونة للإشراف على التحضيرات النهائية للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي. وظهرت بشرى في الصورة بفستان برتقالي قصير، وعلقت: " الاستعدادات لمهرجان الجونة". يذكر أن الدورة الثالثة تنطلق في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الجاري.

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