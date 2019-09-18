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تراند اليوم : كاردشيان تبكي على الهواء.. ماذا قال طبيبها عن مرضها القاتل...

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كاردشيان
بعدما عاشت حالة من الذعر والخوف خلال الفترة الماضية، كشف الطبيب الخاص لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، عن حقيقة إصابته بمرض " الذئبة " القاتل.
وقام الطبيب بطمأنة كيم وجمهورها على حالتها الصحية، مؤكدا أنها تعاني من مرض التهاب المفاصل الصدفي في ذراعيها، وهو نوع من أنواع التهاب المفاصل الذي ينتج عن مرض الصدفية.
وأضاف أن تورم مفاصلها والخشونة لم يكن بسبب مرض الذئبة، كما اعتقدت في البداية، وهو ما تسبب لها في الذعر والقلق.
وكانت  كيم كارداشيان قد شعرت بارتياح كبير بعدما تأكدت أنها غير مصابة بمرض الذئبة، والذي يعد من أمراض المناعة الذاتية ويهاجم أنسجة الجسم السليمة ويدمرها.
فيما يعتبر التهاب المفاصل الصدفي مرضا شائعا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الثلاثين عاما، ويسبب آلام شديدة في المفاصل والتهابها.
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