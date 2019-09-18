بعد تحسن حالته الصحية.. عاصي الحلاني يحيي حفلًا غنائيًا

كشف النجم اللبناني عاصى الحلانى عن آخر تطورات حالته الصحية بعد سقوطه من فوق حصانه الأسبوع الماضى أثناء ممارسته رياضة الفروسية، مؤكدًا أن حالته الحصية أصبحت مستقرة مع العلاج وتتحسن بشكل مستمر.

ويستعد عاصي لإحياء عدة من الحفلات الغنائية بمصر، خلال الفترة المقبلة، منها حفل بمهرجان الموسيقى العربية التى تقام فعالياته داخل دار الأوبرا المصرية، وحفل آخر فى موسم رأس السنة بأحد

الفنادق المطلة على النيل.

يذكر أن النجم عاصي الحلاني كطرح مؤخرا كليب بعنوان "اضحكي"، وهو من كلمات عامر لاوند، وألحان علي حسون، وتوزيع سليمان دميان، و طارق مجدلاني، كما تخطى الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.