بإطلالة زرقاء لامعة.. ميرهان حسين تخطف الأنظار

خطفت الفنان ميرهان حسين الأنظار بإطلالة، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ميرهان من خلالها بفستان أزرق لامع أنيق، من موضهة الكتف الواحد. موضهة الكتف الواحد. يذكر أن الفنانة ميرهان حسين، يعرض لها حاليًا حكاية "أكدب عليا شوية"، ضمن حكايات Advertisements الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، ويشاركها البطولة ألفت عمر ومن إخراج مصطفى فكري. الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، ويشاركها البطولة ألفت عمر ومن إخراج مصطفى فكري.

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