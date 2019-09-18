نوفمبر المقبل.. نجوم العرب يحيون حفلات غنائية بالمكسيك

يحيي باقة من ألمع نجوم الغناء في الشرق الأوسط حفلا غنائيا ضخما، وذلك من يوم الجمعة الموافق 22 إلى يومالأحد الموافق 24 من شهر نوفمبر المقبل، بمنتجع وريفييرا مايا بالمكسيك، بسعر تذكرة 699 دولار.
ويشارك في الحفل باقة لامعة من نجوم الغناء بالوطن العربي من بينهم: "مروان خوري، كارول سماحة، وائل جسار، أيمن زبيب، محمد خيري، يعقوب شاهين، حاتم العراقي، ناصيف زيتون، إليسا، فارس كرم.
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