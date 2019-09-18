"واما" تستعد لطرح كليب "شمس بحر

يستعد باند واما لطرح أغنية "شمس بحر" على هيئة الفيديو كليب وذلك خلال الفترة المقبلة. وأغنية "شمس بحر"، من كلمات تامر حسين وألحان خالد عز وتوزيع موسيقي نادر حمدي، وهي ضمن ألبوم "الصيف إبتدا". ألبوم "الصيف إبتدا". Advertisements يشار إلى أن ألبوم "الصيف ابتدا" يضم 10 أغنيات أبرزها: "."الصيف ابتدا"، "كترت حكاياتي"، "اسمها أيه"، "يلا نرقص".

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