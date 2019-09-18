بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة قوية لكل أعداء مصر

وجه النجم محمد رمضان رسالة قوية وشديدة اللهجة تضد كل المتأمرين على مصر، مؤكدا أن جمهوريتنا مصر العربية ستظل قوية وشامخة بجيشها وشرطتها.

ونشر النجم محمد رمضان جزء من كليب "جيشنا صعب"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "ثقة في الله ستظل مصر قوية وشامخة بشعبها وشرطتها وجيشها والثلاثة جزء لا يتجزأ.. ربنا يحفظ مصر من كل شر".

وأكد رمضان أن وطننا الحبيب سيتصدى لكل خائن ومتأمر خسيس، وجاء ذلك بعد ظهور المتأمرين في الفترة الأخيرة الذين يريدون إسقاط الدولة.

وأعرب النجم محمد رمضان من خلال أغنيته، أن الجيش المصري الشامخ، ورجال الشرطة الشرفاء، هم دروع مصر، الذين يتصدون لجميع المؤمرات، ويحيمون الشعب المصري النبيل.

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وشهدت وطننا الغالي مصر في الفترة الأخيرة العديد من التطورات، التي أشرف عليها رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وكان نجوم الفن أعربوا عن شدة وطنيتهم، ودعمهم للحكومة المصرية التي بذلت مجهوداً عظيماً في هذا التطور.

وكليب "جيشنا صعب" من كلمات محمد رمضان، وحسام الحسيني، وألحان وإخراج حسام الحسيني، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تخطى الكليب حاجز الـ 17 مليون نشبة مشاهدة، ونال إعجاب المصريين.