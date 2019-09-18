عاصي الحلاني يطمئن جمهوره: “حالتي أصبحت أفضل”

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عن آخر تطورات حالته الصحية بعد سقوطه من فوق حصانه أثناء ممارسته رياضة الفروسية قائلا: “الحمد لله حالتى الآن أصبحت مستقرة مع العلاج وتتحسن بشكل مستم”.
وأضاف الحلاني لجريدة “اليوم السابع” أنه يرتبط بإحياء أكثر من حفلة غنائية في مصر خلال الفترة المقبلة، منها حفلة بمهرجان الموسيقى العربية التى تقام فعالياته داخل دار الأوبرا المصرية، كما يحيي حفلة غنائية فى موسم رأس السنة بأحد الفنادق المطلة على النيل.
تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني انشغل في الفترة الماضية بتصوير حلقات برنامج “ذا فويس كيدز” الذي يشارك في لجنة تحكيمه لهذا الموسم إلى جانب النجمة اللبنانية نانسي عجرم والفنان المصري محمد حماقي.
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