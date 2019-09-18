متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الممثلةُ ميس حمدان مجموعة قنوات Mbc، خلال إطلاق الموسم الخامس من برنامج المواهب "ذا فويس" قبل أيام قليلة، والذي ستبدأ أولى حلقاته السبت المقبل 21 أيلول. كاميرا "فوشيا" كانت حاضرةً خلال إطلاق الموسم الخامس من "ذا فويس" والتقت الفنانة ميس حمدان، التي تحدّثت عن تواجدها في الافتتاح، موجهةً في نفس الوقت رسالةً إلى منتقديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. التفاصيل في الفيديو التالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر ميس حمدان: أنا بنت الـ Mbc.. وهذه رسالتي للمُنتقدين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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