شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ماجدة زكى تعود للدارما بعد عامين مع "سينرجى" بمسلسل 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود النجمة ماجدة زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، بمسلسل 45 حلقة من إنتاج شركة "سينرجى"، حيث تبحث الشركة حاليًا عن مخرج للعمل، خاصة بعد الاستقرار على الفكرة الرئيسية التى ستقدمها ماجدة زكى خلال الموسم الشتوى، ويعقد حسام شوقى مدير عام سينرجى وماجدة زكى جلسات عمل من أجل الاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل، واختيار المخرج، لاسيما أن السيناريو جاهز بنسبة 50% حتى الآن، وكتبه مؤلف يشارك فى الدراما لأول مرة يدعى محمد عبد الرحمن، وترغب الشركة فى بدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة لعرض العمل فى شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير.

وقدمت ماجدة زكى آخر أعمالها الدرامية بمسلسل "اللهم أنى صائم" عام 2017، من بطولة النجم مصطفى شعبان، من إنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته ريم مصطفى، ندى موسى، فراس سعيد، وفاء صادق، مى نور الشريف، سليمان عيد، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.

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تجدر الإشارة إلى أن ماجدة زكى حاصلة على بكالوريوس فنون مسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأت حياتها الفنية بمشاركات بسيطة في بعض المسلسلات مثل "أحلام الفتى الطائر"، بعد فترة امتدت حتى أوائل الألفية من التمثيل في الأعمال المختلفة تمكنت فيها من المشاركة في بعض المسلسلات المهمة مثل "ليالي الحلمية" و"رحلة السيد أبو العلا البشري" و"عائلة الأستاذ شلش"، استطاعت بحلول أوائل الألفية أن تقدم أدوارًا معروفة حققت لها نجاحًا كبيرًا في مسلسلات شهيرة مثل مشاركتها في المسلسل المعروف "عائلة الحاج متولّي" مع نور الشريف و"عباس الأبيض في اليوم الأسود" مع يحيى الفخراني ومسلسل "كيد الحموات".