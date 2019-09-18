غدًا.. ختام الدورة 26 من المهرجان التجريبى بـ"دموع حديد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى “26” فعالياته غدًا الخميس 19 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا فى تمام الثامنة مساء، بعرض دموع حديد للفنان وليد عونى، بحضور سامح مهران رئيس المهرجان والمخرج عصام السيد المنسق العام ودينا أمين مدير المهرجان والشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية، وكوكبة من نجوم الفن والمسرح بمصر والعالم .
ويشمل برنامج الحفل السلام الوطنى يعقبه كلمة سامح مهران، وسوف يتم منح ميدالية التجريبى لتكريم كل من: الفنان سيد رجب، الفنانة سميرة عبد العزيز، الفنان أحمد كمال، الكاتب عبد الرازق حسين، كما يكرم المهرجان نخبة من المبدعين الراحلين والذين كان لهم باع طويل بإسهاماتهم الفنية عبر المهرجان وهم الناقد حازم شحاتة، وهناء عبد الفتاح، المخرج محمد أبو السعود.
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