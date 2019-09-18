شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حليمة بولند تثير الجدل على السوشيال ميديا بسبب جلابية وبرقع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند خلال الساعات الماضية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بسبب ظهورها خلال فيديو تغطى وجهها بالبرقع وترتدى جلابية ضيقة مكشوفة الكتفين.
الفيديو التى ظهرت فيه الإعلامية حليمة بولند تناقله عدد كبير من المتابعين لا بسبب مظهرها وزيها خلال الفيديو فحسب وإنما بسبب رقصها خلال الفيديو على موسيقى إحدى الأغنيات.
مقطع الفيديو ما أن نشرته حليمة بولند حتى أثار تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الإجتماعى حيث جائت أغلب التعليقات تحمل هجوما شديدا عليها بسبب ما وصفوه بالجرأة شديدة التى سعت إليها من أجل خطف الأنظار فحسب.
جدير بالذكر أن حليمة بولند أثارت الجدل أيضاً قبل أسبوعين حينما انتشر فيديو لها وهي محاصرة من قبل ما وصفتهم معجبين لها والذين حاصروا سيارتها فى أحد الشوارع حتى كادت تفقد الوعي مثلما كشفت على السوشيال ميديا، لتقابل بهجوم أيضاً ممن رأوا أنها هي من تهدف لنشر تلك الفيديوهات بهدف خطف الأضواء وإثبات أنها تتمتع بقدر كبير من الشهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. حليمة بولند تثير الجدل على السوشيال ميديا بسبب جلابية وبرقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.