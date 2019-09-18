شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حليمة بولند تثير الجدل على السوشيال ميديا بسبب جلابية وبرقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند خلال الساعات الماضية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بسبب ظهورها خلال فيديو تغطى وجهها بالبرقع وترتدى جلابية ضيقة مكشوفة الكتفين.

الفيديو التى ظهرت فيه الإعلامية حليمة بولند تناقله عدد كبير من المتابعين لا بسبب مظهرها وزيها خلال الفيديو فحسب وإنما بسبب رقصها خلال الفيديو على موسيقى إحدى الأغنيات.

مقطع الفيديو ما أن نشرته حليمة بولند حتى أثار تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الإجتماعى حيث جائت أغلب التعليقات تحمل هجوما شديدا عليها بسبب ما وصفوه بالجرأة شديدة التى سعت إليها من أجل خطف الأنظار فحسب.

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جدير بالذكر أن حليمة بولند أثارت الجدل أيضاً قبل أسبوعين حينما انتشر فيديو لها وهي محاصرة من قبل ما وصفتهم معجبين لها والذين حاصروا سيارتها فى أحد الشوارع حتى كادت تفقد الوعي مثلما كشفت على السوشيال ميديا، لتقابل بهجوم أيضاً ممن رأوا أنها هي من تهدف لنشر تلك الفيديوهات بهدف خطف الأضواء وإثبات أنها تتمتع بقدر كبير من الشهرة.