شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد ينفى تعاونه مع موزع "مخدة الراحة" ويؤكد: يستغل اسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تأكيد الموزع الموسيقى إسلام الحسن مؤخرًا لـ"الخليج 365" من خلال تصريحات صحفية تعاونه مع المطرب محمد رشاد فى أغنية جديدة باسم "مخدة الراحة" مقرر طرحها خلال الفترة المقبلة إلا أن رشاد نفى كل ما سبق لـ"الخليج 365" أيضًا، مؤكدًا أن خبر تعاونهما فى أغنية جديدة ليس له أى أساس من الصحة.

وأكد "رشاد" اندهاشه من تلك التصريحات مشددًا على أنه لا تجمعه أى علاقة من قريب أو بعيد بالموزع الذى أدلى بتلك التصريحات بالإضافة لأنه لم يعمل مطلقًا على أغنية بهذا الاسم ما سبب له حالة كبيرة من الاستغراب إزاء تلك التصريحات المنسوبة حول التعاون معه فى مشروع غنائى لا يعلم بشأنه أى شىء.

محمد رشاد انتهى مؤخرًا من تصوير أحدث كليباته الغنائية (دلع)، يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة بعدما انتهى من تصويرها بالكامل داخل منطقة المنصورية .

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد الغنائية هى أغنية "إحساسي" الذى طرحها عبر قناته على موقع يوتيوب وحققت نجاحًا كبيرًا آنذاك.

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