شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة الإسبانية Esther Acebo، بطلة مسلسل الدراما الشهير La Casa De Papel، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، مع اقتراب وضع اللمسات الأخيرة للموسم الجديد المقرر له بداية العام المقبل.

وجاء الموسم الثالث فى 8 حلقات، بسرد عودة العصابة مرة أخرى من أجل إعداد خطة جديدة لتهريب أحد أفرادها بعد القبض عليه من قبل قوات الأمن فى إحدى السواحل الإسبانية، بعد فرار العصابة الموسم الماضى بالأموال، بالإضافة إلى ظهور "برلين" مرة أخرى بعد اشتباه موته فى الموسم الأخير.

ومن المقرر أن يشهد الموسم القادم بداية جديدة للعصابة التى وضعت فى مأزق كبير نهاية الموسم الماضي بعد تدميرها لعربات الشرطة بالمدافع وظهورهم كأفراد عصابة حقيقة عكس ما كانوا يروجون بأنهم ضمن الشعب.