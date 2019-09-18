شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين تفصل "ولاد رزق 2" عن الـ 100 مليون جنيه إيرادات منذ عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، من تحقيق رقم قياسي جديد، حيث حقق يوم أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 275,215 فى شباك التذاكر، ليزيد من إجمالى ما حققه الفيلم بعد 41 يوم عرض وتصل إيراداته إلى 92 مليوناً و530 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يستمرالفيلم فى تحقيق الإيرادات خلال الأسابيع المقبلة ليصل إلى 100 مليون جنيه، لاسيما وأنه سيظل متواجدًا بالسينمات فى الفترة القادمة.

وطرح الفيلم فى دور العرض يوم 8 سبتمبر الماضى واستطاع كسر العديد من الأرقام القياسية على مستوى شباك التذاكر، بتحقيقه أعلى إيرادات يومى وأسبوعى فى تاريخ السينما المصرية، إضافة إلى وصوله إلى 50 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض فقط كأسرع فيلم يصل إلى هذا الرقم، كما يحتل المركز الثانى كأعلى إيرادات فى تاريخ السينما خلف فيلم "الفيل الأزرق 2".

ويشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسرياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.