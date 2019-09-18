شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركته فى تورنتو.. فيلم The Goldfinch لـ نيكول كيدمان يحقق إيرادات 3 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الدراما The Goldfinch لـ النجمة العالمية نيكول كيدمان إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و505 آلاف دولار، منذ طرحه يوم 13 سبتمبر الجارى.

الفيلم من إنتاج شبكة HBO التليفزيونية وشركة Warner Bros. Pictures، وانقسمت الإيرادات بين 2 مليون و670 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و825 ألف دولارفى دورالعرض حول العالم.

وكشفت شبكة HBO التليفزيونية عن أحدث تريلر للعمل قبل طرحه في دور العرض بأيام قليلة، على الحساب الرسمي للشبكة على موقع التغريدات تويتر.

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يضم الفيلم الكثير من النجوم بجوار كيدمان، فى مقدمتهم النجمة العالمية سارة بولسون، والنجم أنسيل ألجورت، والممثل فيين ولفهارد، والممثل لوكا ويلسون، وتجسد كيدمان ضمن أحداث العمل شخصية " باربورا"، بينما سيؤدى ألجورت شخصية "ثيدور ديكر"، وستدور الاحداث ضمن نمط درامى، حول طفل يسرق لوحة فنية من متحف المتروبوليتان للفنون فى مدينة نيوروك، لطائر صغير، واللوحة تعد من الأشياء الثمينة التى لا تقدر بثمن، ومع سير أحداث الفيلم يكتشف أن الطفل يحمل فى ذاكرته لحظة قتل والدته فى تفجير داخل المتحف وهو فى عمر الثالثة عشر.

يذكر أن فيلم The Goldfinch تم عرضه الأحد قبل الماضى 8 سبتمبر بمهرجان تورنتو السينمائي، الذى استمرت فعالياته حتي يوم 15 سبتمبر الماضى، وشهد المهرجان عرض فيلم النجمة العالمية ميريل ستريب و جاري أولدمان، The Laundromat ، وهو الفيلم الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا أيضا، وهو من إخراج المخرج ستيفن سودربرج.